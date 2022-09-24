Более 1700 болельщиков «Ливерпуля» подадут в суд на УЕФА

Более 1700 болельщиков английского "Ливерпуля" подадут иски в суд на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за последствий беспорядков во время финала Лиги чемпионов, сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед игрой полиция, пытаясь предотвратить беспорядки с участием болельщиков, применила слезоточивый газ, а также не пустила на трибуны множество людей с настоящими билетами на игру. По итогам инцидентов было задержано более 100 человек.

Как утверждают адвокаты пострадавших, их клиентам был нанесен большой физический и моральный вред, так как УЕФА не смогла обеспечить безопасность зрителей.

Напомним, что матч между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем" прошел в пригороде Парижа 28 мая. Начало встречи было отложено из-за того, что "Ливерпуль" не смог вовремя прибыть на стадион из-за пробки.

К тому же французская полиция не смогла справиться с допуском болельщиков. Фанаты в количестве около 15 тыс. человек пытались без билетов попасть на стадион. Полиция применила против болельщиков английской команды, располагавшихся за пределами стадиона, слезоточивый газ. Сообщалось, что в числе прочих пострадали брат защитника "Ливерпуля" Жоэля Матипа с беременной женой.

Встреча между командами завершилась победой испанской команды со счетом 1:0. Единственный гол на счету Винисиуса.