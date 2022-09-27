https://news.day.az/sport/1498695.html Экс-звезда мадридского "Реала" может дебютировать в матче с "Карабахом"
Экс-звезда мадридского "Реала" может дебютировать в матче с "Карабахом"
Бразильский новичок греческого "Олимпиакоса" Марсело может дебютировать за команду в предстоящем матче 3-го тура группы G Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Карабаха".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в настоящее время бывший защитник испанского "Реала" и сборной Бразилии по футболу тренируется вместе с командой.
Матч "Олимпиакос" - "Карабах" состоится 6 октября на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее и начнется в 23:00 по бакинскому времени.
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