Экс-звезда мадридского "Реала" может дебютировать в матче с "Карабахом"

Бразильский новичок греческого "Олимпиакоса" Марсело может дебютировать за команду в предстоящем матче 3-го тура группы G Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Карабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , в настоящее время бывший защитник испанского "Реала" и сборной Бразилии по футболу тренируется вместе с командой.

Матч "Олимпиакос" - "Карабах" состоится 6 октября на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее и начнется в 23:00 по бакинскому времени.