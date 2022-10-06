https://news.day.az/sport/1501277.html Месси заявил, что чемпионат мира - 2022 станет для него последним
Месси заявил, что чемпионат мира - 2022 станет для него последним
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что чемпионат мира - 2022 в Катаре станет для него последним. Его слова передает журналист Фабрицио Романо.
"Этот чемпионат мира будет для меня последним, это точно. Решение принято", - сказал Месси.
Ранее вице-президент "Барселоны" по экономическим вопросам Эдуард Ромеу заявил, что каталонский клуб приложит все усилия для возвращения Месси из "ПСЖ".
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