- 2022 станет для него последним

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что чемпионат мира - 2022 в Катаре станет для него последним. Его слова передает журналист Фабрицио Романо.

"Этот чемпионат мира будет для меня последним, это точно. Решение принято", - сказал Месси.

Ранее вице-президент "Барселоны" по экономическим вопросам Эдуард Ромеу заявил, что каталонский клуб приложит все усилия для возвращения Месси из "ПСЖ".