Один из лидеров Карабаха может пропустить игру с Нантом

Вингер азербайджанского "Карабаха" Кади, получивший травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы по футболу против греческого "Олимпиакоса" (0:0), выбыл из строя на небольшой срок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, вингер пробудет вне футбольного поля 7-8 дней. Если процесс восстановления одного из лидеров "Карабаха" затянется, он может пропустить матч 5-го тура группы G с французским "Нантом".

