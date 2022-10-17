https://news.day.az/sport/1503892.html Один из лидеров Карабаха может пропустить игру с Нантом
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, вингер пробудет вне футбольного поля 7-8 дней. Если процесс восстановления одного из лидеров "Карабаха" затянется, он может пропустить матч 5-го тура группы G с французским "Нантом".
Один из лидеров Карабаха может пропустить игру с Нантом
Вингер азербайджанского "Карабаха" Кади, получивший травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы по футболу против греческого "Олимпиакоса" (0:0), выбыл из строя на небольшой срок.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, вингер пробудет вне футбольного поля 7-8 дней. Если процесс восстановления одного из лидеров "Карабаха" затянется, он может пропустить матч 5-го тура группы G с французским "Нантом".
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