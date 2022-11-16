Экс-нападающий киевского Динамо: "Я бы на месте Беседина выбрал Азербайджан"

Бывший форвард киевского "Динамо" и известный футбольный эксперт Виктор Леоненко в интервью Fanday.net прокомментировал перспективу перехода украинского форварда "Динамо" Артема Беседина в азербайджанский футбольный клуб "Карабах" или турецкие "Сивасспор" и "Касымпашу", сообщает Day.Az.

"Конечно, лучше играть в местном гранде. Но многое будет зависеть от выбора страны...Я считаю, что ему в любой команде будет трудно. Объем объемом, но, когда ты нападающий, от тебя ждут голов и результативных передач.

Но я бы на его месте выбрал Азербайджан. Баку - красивый город, а Карабах - лидер чемпионата".