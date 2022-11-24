Роналду побил рекорд чемпионатов мира
Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым игроком, который забил как минимум один гол на пяти чемпионатах мира. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг форвард отличился в матче первого тура группового этапа мирового первенства в Катаре с командой Ганы.
На четырех чемпионатах мира забивали бразилец Пеле, немцы Уве Зеелер, Мирослав Клозе и аргентинец Лионель Месси. Роналду отличился на пяти мировых первенствах подряд начиная с 2006 года. Всего на чемпионатах мира португалец забил восемь мячей.
Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала". По ходу карьеры он играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Форвард вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года, ранее он выступал за команду с 2003 по 2009 год. Во вторник пресс-служба "Манчестер Юнайтед" объявила о расторжении соглашения с португальцем по обоюдному согласию. Это произошло после того, как Роналду дал интервью британскому изданию The Sun перед чемпионатом мира в Катаре, в котором заявил, что не уважает нынешнего главного тренера команды нидерландца Эрика тен Хага.
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