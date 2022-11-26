Мечтаю выступать в Национальной арене гимнастики чаще.

Как передает Day.Az, об этом сказала в субботу Trend серебряный призер 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, юная спортсменка Ольга Сулхаева.

Спортсменка заняла второе место в программе упражнений без предмета среди участниц турнира 2016 года рождения.

"Я впервые вышла на ковер в Национальной арене гимнастики. Зал очень большой, красивый, много зрителей. Все это создает приятную атмосферу, и волнение перед соревнованием исчезает", - сказала воспитанница загатальского отделения клуба "Оджаг Спорт".

Шестилетняя гимнастка рассказала, что после выступления получила похвалу от своего тренера.

"Тренер говорит, что я молодец. Она призывает много заниматься и не останавливаться на достигнутом, чтобы в будущем добиться больших успехов в гимнастике", - добавила юная спортсменка.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. Участницами соревнований являются 317 гимнасток, представляющих 13 стран, от Азербайджана - более 200 гимнасток.

Спортсменки в возрастных категориях 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.