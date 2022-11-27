ЧМ-2022: Встреча Испании и Германии

Cборные Испании и Германии проводят матч в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, встреча проходит в Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт". Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.

Стартовые составы

Испания: Симон, Карвахаль, Родри, Лапорт, Альба, Бускетс, Гави, Педри, Асенсио, Торрес, Ольмо.

Германия: Нойер, Зюле, Керер, Рюдигер, Раум, Киммих, Горецка, Гюндоган, Мусиала, Гнабри, Мюллер.

Испания занимает первое место в таблице группы Е, в 1-м туре подопечные Луиса Энрике обыграли Коста-Рику (7:0). Германия - на четвёртой строчке, команда Ханс-Дитера Флика в стартовой игре уступила сборной Японии (1:2). Костариканцы во 2-м туре оказались сильнее японцев (1:0), у обеих команд в настоящий момент по три очка.