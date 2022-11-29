Руководство "Ювентуса" ушло в отставку в полном составе

Руководство туринского "Ювентуса" в полном составе приняло решение сложить свои полномочия и уйти в отставку. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, это решение было принято на внеочередном заседании правления. Свои посты покинули президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще семь членов правления. Причиной такого решения называют расследование фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета.

Стоит отметить, что Аньелли руководил клубом с 2010 года. Под его началом туринская команда девять раз выигрывала Серию А.