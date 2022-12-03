Прогнозы искусственного интеллекта на исход ЧМ-2022 провалились

Искусственный интеллект, сделавший прогноз на исход чемпионата мира "по оксфордской математической модели", угадал лишь одну из восьми пар в плей-офф, передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Пул N3.

Напомним, что с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре проходит чемпионат мира по футболу, в котором принимают участие 32 команды. Групповой этап проходит с 20 по 2 декабря, плей-офф - с 3 по 14 декабря. 17 декабря будет сыгран матч за третье место, а 18-го мы узнаем имена чемпионов мира - 2022. Сегодня начинается стадия 1/8 плей-офф турнира.