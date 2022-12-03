Уругвайскому защитнику грозит дисквалификация на 15 матчей

Футболисту сборной Уругвая Хосе Марии Хименесу грозит дисквалификация на 15 матчей. Об этом сообщает Mundo Deportivo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После окончания матча против сборной Ганы футболисты уругвайской команды подбежали к арбитру и начали высказывать недовольство в связи с тем, что он не назначил пенальти в ворота ганцев. Хименес выражался в адрес судей, назвав их ворами, а также случайно ударил в лицо локтем директора Международной федерации футбола (ФИФА) Колина Смита. В случае, если тот будет признан официальным лицом матча, а действие защитника попадет в отчет ФИФА, то игроку грозит 15-матчевая дисквалификация.

Если не будет установлено, что Смит является официальным лицом матча, Хименес все равно получит наказание. В данном случае срок дисквалификации будет сокращен до трех дней.

Вчера сборная Уругвая переиграла Гану в заключительном матче группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 2:0. Однако подопечным Диего Алонсо не хватило этой победы для выхода в плей-офф. Сборная Уругвая лишь по разнице забитых и пропущенных мячей уступила второе место Южной Корее.