Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил рекорд чемпионатов мира в матче 1/8 финала против Польши. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В игре, прошедшей 4 декабря, Мбаппе оформил дубль. Таким образом, он достиг отметки в девять забитых мячей на чемпионатах мира, для этого ему потребовалось 11 матчей. Француз стал первым игроком в истории, которому удалось поразить ворота соперников девять раз в возрасте до 24 лет.