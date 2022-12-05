Нападающий «Реала» поручил юристам разорвать контракт с Nike

Форвард мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор попросил своих юристов сделать все, чтобы разорвать контракт с производителем экипировки Nike, который действует до 2028 года. Об этом сообщает O Globo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, 22-летний футболист вынужден играть в бутсах старой коллекции, так как производитель не предоставил ему новые модели. Кроме того, бразилец был исключен из некоторых рекламных мероприятий компании.

Первые попытки судебных разбирательств предпринимались еще в первой половине текущего года, когда футболист играл в старых бутсах на последних стадиях плей-офф Лиги чемпионов. Nike является одним из 12 спонсоров игрока.

Сегодня, 5 декабря, Винис в составе сборной Бразилии сыграет с Южной Кореей в матче 1/8 финала чемпионата мира - 2022 в Катаре. Начало в 22.00 по московскому времени.

Напомним, Бразилия с первого места вышла из своей группы. Подопечные Тите обыграли Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0), а в последнем туре проиграли Камеруну (0:1).