Бен Уайт покинул сборную Англии во время ЧМ-2022

Футболист лондонского "Арсенала" Бен Уайт покинул сборную Англии во время чемпионата мира в Катаре из-за конфликта с помощником главного тренера команды Гарета Саутгейта, сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пресс-служба сборной Англии объявила об отъезде игрока 30 ноября, объяснив его личными причинами.

На самом деле Уайт был отстранен от участия в турнире решением тренерского штаба из-за его поведения. В частности, он устроил публичную ссору с помощником главного тренера Стивом Холландом после того, как пришел на занятие команды перед матчем с США неподготовленным - футболист не владел информацией об игроках соперника.

В 1/8 финала англичане одержали победу над командой Сенегала со счетом 3:0. 10 декабря состоится матч между сборными Англии и Франции в рамках четвертьфинала чемпионата мира - 2022 в Катаре. Начало в 22:00 по московскому времени.