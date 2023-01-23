Тренер «Аль-Насра» о дебюте Роналду за клуб

Главный тренер "Аль-Насра" Руди Гарсия прокомментировал дебют португальского форварда Криштиану Роналду за клуб из Саудовской Аравии в матче чемпионата страны против "Аль-Иттифака", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

37-летний нападающий вышел на поле в качестве капитана с первых минут встречи и играл до финального свистка, но не отметился результативными действиями. "Аль-Наср" одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу бразильца Андерсона Талиски на 31-й минуте.

"Это один из лучших футболистов в истории футбола. Очень важно сделать все возможное, чтобы привести его в наилучшую форму. Мне хочется, чтобы он получал удовольствие от игры. Сегодня он был счастлив дебютировать в своей новой команде", - приводит слова специалиста The Sun Daily.

"Аль-Наср" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 33 очка.

Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" по окончании чемпионата мира - 2022 в Катаре. Перед турниром футболист расторг соглашение с клубом Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед", дав напоследок скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство, тренеров и игроков манкунианцев.