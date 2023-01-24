Стал известен новый главный тренер сборной Польши по футболу

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш возглавит национальную команду Польши. Об этом сообщил глава местного футбольного союза Цезарий Кулеша в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что презентация Сантуша пройдет 24 января. Перед специалистом стоит задача вывести польских футболистов на чемпионат Европы - 2024.

Напомним, Фернандо Сантуш покинул пост наставника сборной Португалии после вылета команды с чемпионата мира - 2022.