https://news.day.az/sport/1531052.html Стал известен новый главный тренер сборной Польши по футболу
Стал известен новый главный тренер сборной Польши по футболу
Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш возглавит национальную команду Польши. Об этом сообщил глава местного футбольного союза Цезарий Кулеша в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что презентация Сантуша пройдет 24 января. Перед специалистом стоит задача вывести польских футболистов на чемпионат Европы - 2024.
Напомним, Фернандо Сантуш покинул пост наставника сборной Португалии после вылета команды с чемпионата мира - 2022.
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