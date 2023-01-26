Для Роналду создали часы с самыми дорогими гранатами в мире

Производитель роскошных часов Jacob & Co создал эксклюзивные часы для своего амбассадора Криштиану Роналду, который ранее приложил руку к созданию двух новых часов CR7 Epic X, передает Day.Az со ссылкой на focus.ua.

Специальную модель Caviar Flying Tourbillon украсили ярко-зеленые цавориты, самые дорогие из гранатов. Цавориты в природе встречаются примерно в 200 раз реже, чем изумруды, они очень дорогие. Хотя их часто путают с изумрудами из-за цвета, они куда более яркие. Часы Роналду украсили 300 таких камней. Сам корпус сделан из белого золота, а ремешок - из крокодиловой кожи. Оценивают их в 780 000 долларов.

Цвет был выбран как дань уважения культуре Саудовской Аравии - зеленый является символом ислама и считается любимым цветом Пророка Мухаммеда.

Повтора модели не будет. Часы сделаны в единственном экземпляре для Роналду, который недавно присоединился к футбольному клубу "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и переехал в эту страну вместе с семьей. Португалец уже показал обновку, запостив фото из частного самолета.

Интересно, что цавориты были впервые найдены в 1967 году британским геологом Кэмпбеллом Бриджем в горах на северо-востоке Танзании в Африке. Они добываются в Танзании и Кении. Названы в честь реки Цаво у первого месторождения. Впервые их использовали в своих изделиях ювелиры дома Tiffany & Co.