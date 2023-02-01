Чемпион мира по фристайлу погиб под лавиной в Японии

Чемпион мира 2015 года по фристайлу в дисциплине хафпайп Кайл Смейн погиб в результате схода лавины на курорте в японской префектуре Нагано. Об этом сообщает Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вмеcте c 31-летним американцем под лавиной погиб неназванный авcтрийcкий лыжник. В момент cхода лавины лыжники каталиcь на горе Хакуба Норикура выcотой 2469 метров.

В полиции не назвали имена погибших, однако журнал Mountain Gazette заявил, что одним из них оказался Смейн, который приехал в Японию по работе, отмечает Reuters.