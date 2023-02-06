Назван лучший футболист Южной Америки 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших игроков Южной Америки 2022 года. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим футболистом южного континента стал аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси. Лучшим вратарем признали аргентинца "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса. В список лучших нападающих попали бразилец Неймар из "ПСЖ" и аргентинец Хулиан Альварес ("Ривер Плейт"/"Манчестер Сити")

Среди защитников IFFHS выделила аргентинцев Николаса Отаменди ("Бенфика") и Кристиана Ромеро ("Тоттенхэм"), а также бразильца Тьяго Силву ("Челси"). Лучшими полузащитниками назвали аргентинцев Родриго Де Пауля ("Атлетико") и Энцо Фернандеса ("Ривер Плейт"/"Бенфика"), бразильцев Винисиуса Жуниора ("Реал") и Каземиро ("Реал"/"Манчестер Юнайтед").