У руководства «Реала» изменилось отношение к Анчелотти

Руководство мадридского "Реала" теряет кредит доверия к главному тренеру команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает Relevo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает источник, боссы "сливочных" теряют веру в тренера после того, как команда потерпела поражение в Суперкубке Испании и увеличила отставание от "Барселоны" в чемпионате. Сообщается, что выступление "Реала" на клубном чемпионате мира может стать для Анчелотти решающим.

Сам наставник знает, что отношение руководства мадридцев к нему изменилось. Они не удовлетворены не только результатами, но и игрой команды. Анчелотти понимает, что команде нужна реакция, потому что невозможно продержаться весь сезон, полагаясь на камбэки, такие как в матчах с "Вильярреалом" или "Атлетико".

Несмотря на то, что "Реал" этой зимой не подписал игроков на усиление, наставник доволен своим составом. Однако, он хотел бы иметь в своем распоряжении замену лидеру - нападающему Кариму Бензема, который в этом сезоне подвержен травмам.

Напомним, что "Реал" в финале Суперкубка страны уступил "Барселоне" со счетом 1:3. Единственный гол мадридцы забили уже в добавленное время. А в минувшие выходные "сливочные" проиграли "Мальорке" в чемпионате и увеличили отставание от "Барселоны" до восьми очков.