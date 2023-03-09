Азербайджан опережает Бразилию в мировом рейтинге

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 продолжает подниматься в мировом рейтинге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в новом рейтинге "милли" занимает уже 37-ое место, набрав 165,813 очков. Отметим, что это 20-й рейтинг среди европейских комнад.

Впереди Малайзия (171,627), а позади - Бразилия (165,030). В списке команды 178-и стран.

Для сравнения напомним, что в октябре прошлого года "милли" занимала 73-е место. Взлет на 36 позиций вверх неслучаен, так как национальная федерация серьезно занимается женским баскетболом. Кроме сборной по баскетболу 3x3, внимание уделяется юношейской команде (U-16), которая летом сыграет в дивизионе С чемпионата Европы.

В апреле этого года планируется старт женской баскетбольной лиги.

Между тем, мужская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 идет 59-й в мировом рейтинге (279,715). Это 27-е место в Европе.

