Роналду установил рекорд

Нападающий Криштиану Роналду в четверг вышел на поле в своем 197-м матче за сборную Португалии по футболу и установил рекорд по числу игр за национальные команды.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Роналду вышел в стартовом составе в домашнем матче первого тура квалификации на чемпионат Европы 2024 года против команды Лихтенштейна. Португалец превзошел достижение игрока из Кувейта Бадера аль-Мутава, который 196 раз выходил на поле в составе своей сборной.

Роналду 37 лет, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала". По ходу карьеры игрок выступал за английский "Манчестер Юнайтед", португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". С декабря 2022 года Роналду выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

38-летний аль-Мутава выступает за кувейтский клуб "Аль-Кадисия". В составе сборной Кувейта форвард играет с 2003 года.