Азербайджанские борцы греко-римского стиля готовятся к чемпионату Европы в Грузии

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе во второй раз в этом году проводит учебно-тренировочные сборы за пределами страны. Наша команда, принимавшая участие в подготовительном процессе в Хорватии в феврале, на этот раз отправилась в соседнюю страну. 15 членов нашей сборной принимают участие в учебно-тренировочных сборах, которые проводятся вместе с местной командой в курортном регионе Грузии Бакуриани.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Гасана Алиева наша команда в составе Эльдениза Азизли (55 кг), Мурада Мамедова, Нихата Мамедли (оба 60 кг), Талеха Мамедова (63 кг), Хасрата Джафарова (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Санана Сулейманова (77 кг), Рафига Гусейнова, Тунджая Вазирзаде (оба 82 кг), Ислама Аббасова (87 кг), Арифа Нифтуллаева, Мурата Локяева, Замира Магомедова (все трое 97 кг), Сабаха Шариати и Беки Канделаки (оба 130 кг) проводит учения, в основном связанные с физической подготовкой, в местности, расположенной на высоте 1700 метров над уровнем моря. Однако в рамках сборов предусмотрены и технико-тактические занятия.

Отметим, что сборы, которые продлятся две недели, являются подготовкой к предстоящему в апреле чемпионату Европы.