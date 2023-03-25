Медали чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, посвящаю своим тренерам

Медали, завоеванные на чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике, посвящаю своим тренерам. Без их работы со мной и поддержки не было бы этих наград.

Об этом в субботу сказала Trend победительница и призер 28-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, воспитанница спортивного клуба "Grasiya" Назрин Абдуллаева, передает Day.Az.

На соревнованиях Назрин Абдуллаева завоевала золотую медаль в упражнении с булавами и "бронзу" в программе с обручем среди гимнасток в возрастной категории "юниорки" (2008-2010 г.р.).

"Считаю, соревнования прошли замечательно. У меня две медали, конечно, хотелось бы завоевать награды и в других видах. Тренер поздравила меня, сказала, что на следующих турнирах нужно будет показывать результат еще лучше, так что мне есть над чем работать", - сказала 13-летняя грация.

Отметим, что 28-й чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит 24-25 марта в Национальной арене гимнастики.