Лидеры возвращаются в Анталью

Анталья принимает цвет мирового дзюдо. С завтрашнего дня во всемирно известном курортном городе Турции начнется турнир "Большого шлема", в котором, естественно, выступит и команда Азербайджана. Для некоторых из наших ведущих дзюдоистов предстоящий старт будет дебютным в сезоне, что только лишний раз подогревает к нему интерес.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на татами в Анталье выйдут многие лидеры сборной. В их числе Хидаят Гейдаров (73 кг) и Саид Моллаи (81 кг), которые наверняка соскучились по большим соревнованиям. Последним для них был "Мастерс" в Иерусалиме в декабре прошлого года, где Саид завоевал серебряную награду, а Хидаят примерил бронзу. В этом сезоне оба активно принимали участие в многочисленных сборах, включая большой тренировочный лагерь в Париже после турнира "Большого шлема", но на турнирах они не выступали, набирая форму. Поэтому состязание в Турции будет первой проверкой готовности Гейдарова и Моллаи.

В остальном в команде те спортсмены, кто уже не раз выступал в этом году, а некоторые открыли счет медалям. Например, Орхан Сафаров (66 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг) боролись в финале "Большого шлема" в Тель-Авиве, где отличился и Мамедали Мехтиев (90 кг), выигравший бронзу. Для него эта награда стала первой после продолжительного перерыва и возможно, это поспособствует и успешного выступлению дзюдоиста в Анталье. А одним из конкурентов Мамедали может стать товарищ по команде Мурад Фатиев, во многом сенсационно примеривший серебро на первом "Большом шлеме" года в Париже.

Важное значение будет иметь турнир для Карамата Гусейнова, который пока с точки зрения набранных рейтинговых очков проигрывает и Балабею Агаеву и Турану Байрамову. Неделей ранее на турнире в Тбилиси он уступил уже в первом круге, поэтому возможность побороться за место на пьедестале в Анталье крайне актуальна для участника Олимпиады в Токио.

В соревновании примут участие ровно 600 дзюдоистов из 83-х стран. Из них 44 спортсмена выставит команда хозяев. 23 спортсмена делегировала Франция, 22 - Германия, тогда как четвертой по численности состава стала Бразилия (20). Ну а самой массовой по традиции стала категория до 73 кг, в которой поборются 60 участников.

