Месси сообщил о желании вернуться в «Барселону»

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сообщил главному тренеру "Барселоны" Хави о своем желании вернуться в каталонский клуб.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Sky Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На пресс-конференции Хави признался, что возвращение аргентинца будет зависеть во многом от желания самого игрока.

По информации английского издания, Месси готов вернуться в "Барселону" в ближайшее время. Переход игрока может быть усложнен из-за ограничений финансового фэйр-плей, но каталонцы готовы сделать все возможное.