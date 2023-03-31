https://news.day.az/sport/1551429.html Месси сообщил о желании вернуться в «Барселону»
Месси сообщил о желании вернуться в «Барселону»
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сообщил главному тренеру "Барселоны" Хави о своем желании вернуться в каталонский клуб.
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Sky Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На пресс-конференции Хави признался, что возвращение аргентинца будет зависеть во многом от желания самого игрока.
По информации английского издания, Месси готов вернуться в "Барселону" в ближайшее время. Переход игрока может быть усложнен из-за ограничений финансового фэйр-плей, но каталонцы готовы сделать все возможное.
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