Бензема может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Французский нападающий мадридского "Реала" может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии, сообщает Todofichajes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, форвард пока не уверен в том, что хочет дальше выступать в составе мадридского клуба. Также сообщается, что у него уже есть предложение из Саудовской Аравии, которое подходит для него, чтобы завершить карьеру.

При этом "Реал" пока не подписывает с французским игроком новое контрактное соглашение.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 16 матчей в Ла Лиге, забив 11 мячей и сделав три голевые передачи.