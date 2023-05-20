Нефтчи может встретиться с Фенербахче и другими клубами на международном турнире

Бакинский "Нефтчи" с высокой долей вероятности заменит московское "Динамо" в летнем товарищеском турнире в Санкт-Петербурге с участием "Зенита", "Фенербахче" и "Црвены Звезды" (Сербия).

Как передает Day.Az со ссылкой на Спорт-Экспресс, в данный момент стороны ведут переговоры по этому вопросу.

"Клуб заинтересован в участии в этом турнире. Сейчас ведутся переговоры, но официально подтвердить участие пока не можем", - заявили в пресс-службе "Нефтчи".

Ранее сообщалось, что в начале июля "Зенит" может сыграть в представительном международном товарищеском турнире с участием "Фенербахче", "Црвены Звезды" и "Динамо". Но в связи со сменой главного тренера (по окончании нынешнего сезона "Динамо" может возглавить Марко Николич - ред.) планы московского клуба на предсезонную подготовку изменились.