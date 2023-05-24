https://news.day.az/sport/1567083.html Криштиану Роналду намерен расторгнуть контракт с «Аль-Насром» - ВИДЕО
Криштиану Роналду намерен расторгнуть контракт с «Аль-Насром» - ВИДЕО
Роналду хочет расторгнуть контракт с "Аль-Насром". Форвад недоволен футбольной инфраструктурой Эр-Рияда. По словам игрока, она "далека от современного общества".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, регламент FIFA предусматривает санкции за досрочный выход.
Контракт Роналду на $200 млн за сезон с учетом рекламных обязательств стал рекордным за всю историю. Португалец стал самым высокооплачиваемым игроком.
Ранее от него отказывались из-за возраста и зарплатных ожиданий.
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