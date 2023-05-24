Криштиану Роналду намерен расторгнуть контракт с «Аль-Насром»

Роналду хочет расторгнуть контракт с "Аль-Насром". Форвад недоволен футбольной инфраструктурой Эр-Рияда. По словам игрока, она "далека от современного общества".

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, регламент FIFA предусматривает санкции за досрочный выход.

Контракт Роналду на $200 млн за сезон с учетом рекламных обязательств стал рекордным за всю историю. Португалец стал самым высокооплачиваемым игроком.

Ранее от него отказывались из-за возраста и зарплатных ожиданий.