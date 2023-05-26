Сулейманов завоевал серебро Гран-при, Мамедалиева выиграла бронзу

В Линце (Австрия) проходит Гран-при по дзюдо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в первый день соревнований на татами вышли семь азербайджанских спортсменов.

Назир Талыбов (60 кг) победил Эшли Маккензи (Ямайка), но в четвертьфинале уступил Дильшоду Халматову (Украина), перейдя в утешительный блок. Здесь он нанес поражение Даниэлю Леутгебу (Австрия), но в схватке за бронзу проиграл Артему Лесюку (Украина), став пятым.

Ахмед Юсифов (60 кг) выиграл у Дилана Мунро (Великобритания), но затем проиграл Ромену Валадье-Пикару (Франция).

Кямран Сулейманов (66 кг) одолел Патрика Заско (Центрально-африканская республика), Элиоса Манци (Италия), Флориана Доппельхаймера (Австрия) и Леннарта Сламбергера (Германия), выйдя в финал. В решающей встрече он уступил Давиду Гарсией (Испания), завоевав серебро.

Лейла Алиева (48кг) проиграла Марусе Стангар (Словения).

Шафаг Гамидова (48 кг) уступила Невене Милич (Сербия).

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) одолела Эрзу Муминовиг (Косово), но в четвертьфинале уступила Кисуми Омори (Япония), перейдя в утешительный блок. На этой стадии она нанесла поражение Ясмин Лиме (Бразилия), а в схватке за бронзу победила Ариану Торо (Испания).

Фидан Ализаде (57 кг) прошла Марию Муро (Испания), но затем проиграла Никоде Смит-Дэвис (Великобритания).