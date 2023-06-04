Месси покинет ПСЖ?

Аргентинский форвард Лионель Месси покинет "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил главный тренер клуба Кристоф Гальтье, слова которого приводит RMC Sport.

Гальтье заявил, что матч чемпионата Франции против "Клермона", который пройдет 3 июня, станет для 35-летнего Месси последним на стадионе "Парк де Пренс". "Мне выпала честь управлять лучшим игроком в истории футбола", - отметил он и добавил, что надеется на то, что в заключительной игре Месси встретят "как нельзя лучше".

Месси стал игроком ПСЖ в 2021 году. Его контракт с парижской командой рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.

До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.