Габала - обладатель Кубка Азербайджана

Сегодня прошел финал розыгрыша Кубка Азербайджана по футболу сезона 2022/23.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в решающей встрече сыграли бакинский "Нефтчи" и "Габала".

Это 11-й финал "Нефтчи", из них команда выиграла 6. Для "Габалы" это был 5-й финал, в котором "радары" победили во второй раз. "Габала" смогла взять реванш у бакинского клуба за поражение в финале сезона 2013/14, когда проиграла по пенальти 2:3 (основное время завершилось со счетом 1:1).

НЕФТЧИ - ГАБАЛА - 0:1 д.вр. (0:0)

Алими, 102-пен. (0:1)

