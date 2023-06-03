https://news.day.az/sport/1570361.html Габала - обладатель Кубка Азербайджана - ФОТО
НЕФТЧИ - ГАБАЛА - 0:1 д.вр. (0:0)
Габала - обладатель Кубка Азербайджана - ФОТО
Сегодня прошел финал розыгрыша Кубка Азербайджана по футболу сезона 2022/23.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в решающей встрече сыграли бакинский "Нефтчи" и "Габала".
Это 11-й финал "Нефтчи", из них команда выиграла 6. Для "Габалы" это был 5-й финал, в котором "радары" победили во второй раз. "Габала" смогла взять реванш у бакинского клуба за поражение в финале сезона 2013/14, когда проиграла по пенальти 2:3 (основное время завершилось со счетом 1:1).
НЕФТЧИ - ГАБАЛА - 0:1 д.вр. (0:0)
Алими, 102-пен. (0:1)
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре