Бакинские впечатления Баха

На финише чемпионата мира по таэквондо в Баку пожаловали высокие гости. Президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах, пославший ранее видеобращение Всемирной федерации по случаю ее 50-летнего юбилею, прибыл в столицу Азербайджана, чтобы воочию поприсутствовать на мундиале.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в ходе своего визита Бах в очередной раз подчеркнул, как высокого ценит приверженность Азербайджана к олимпийским идеалам. В ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым глава МОК отметил, что по-прежнему с теплотой вспоминает I Европейские игры в Баку и, в особенности, незабываемую церемонию открытия.

Было отмечено, что наша страна на протяжении долгих лет успешно сотрудничает с МОК, а спорт является важнейшей частью государственной политики. Свидетельством чему, в том числе, служит и проведение в стране многих больших соревнований, включая и чемпионат мира по таэквондо.

Несмотря на то, что этот вид единоборства пока не имеет долгой истории в программе Игр, он постепенно превращается в одну из базовых и влиятельных дисциплин в олимпийской семье. И внимание Баха к мундиалю в Баку - лишнее тому подтверждение. Также он встретился с командой беженцев, выступающей на ЧМ. Эта тема - особая для Баха и всей семьи мирового таэквондо во главе с ее президентом Чунг-Вон Чоу. Еще на пресс-конференции, предварявшей главный старт сезона, кореец подчеркнул, что мечта его организации заключается в том, чтобы количество спортсменов сборной беженцев на Олимпиаде и Паралимпиаде возросло.

Бах высоко отметил организацию ЧМ, подчеркнув, что Баку - это особое место для того, чтобы не только провести чемпионат, но и отметить 50-летие мирового таэквондо. Он выразил надежду, что сборная Азербайджана сможет отличиться в последний день соревнований и, наконец, завоевать медаль.

К слову, в пятый день ЧМ команда остановилась в шаге от пьедестала. Эльтадж Гафаров (74 кг), выиграв две схватки, добрался до четвертьфинала, где уступил Марку Голубичу. Выиграв у хорвата в первом раунде, он уступил в двух последующих и стал седьмым.

Так что последний день мундиаля будет во всех смыслах решающим.

