«Галатасарай» разгромил «Фенербахче» в стамбульском дерби
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Сегодня состоялось стамбульское дерби в рамках 35-го тура чемпионата Турции по футболу, передает Day.Az.

"Галатасарай" на своем поле принимал "Фенербахче".

Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе "Галатасарая" отличились Н.Дзаньоло (28,79), М.Икарди (71).