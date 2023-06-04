https://news.day.az/sport/1570501.html «Галатасарай» разгромил «Фенербахче» в стамбульском дерби - ФОТО - ВИДЕО
«Галатасарай» разгромил «Фенербахче» в стамбульском дерби - ФОТО - ВИДЕО
Сегодня состоялось стамбульское дерби в рамках 35-го тура чемпионата Турции по футболу, передает Day.Az.
"Галатасарай" на своем поле принимал "Фенербахче".
Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.
В составе "Галатасарая" отличились Н.Дзаньоло (28,79), М.Икарди (71).
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