Экзотический выбор азербайджанского футболиста

Переход форварда сборной Азербайджана Рамиля Шейдаева в таиландский "Бурирам Юнайтед" стал одной из главных тем для обсуждения в отечественном футбольном сообществе. В основном многие задавались вопросом, почему еще достаточно молодой по футбольным меркам форвард (27 лет), ставший лучшим бомбардиром завершившегося сезона в премьер-лиге, чемпионом с "Карабахом" и вышел в Лигу чемпионов, решил перебраться в столь далекий Таиланд? Однако копошится в этом вопросе мы не будем. Вместо этого, azerisport.com вместе с вами немного поближе познакомится с новым клубом Шейдаева, передает Day.Az.

В уже завершившемся сезоне 2022/23 "Бурирам Юнайтед" стал чемпионом Таиланда. Сделал он это уверенно, с отрывом в 12 очков от ближайшего преследователя. Для БЮ это чемпионство стало 9-м в истории. Команду называют также "воинами Громового замка". Столь эпичное прозвище связано с домашним стадионом клуба "Чанг Арена", который в народе называют "Громовой замок". Соответственно, члены команды - это "воины замка".

Предыдущие восемь чемпионств были добыты за последние 15 лет. И это любопытный момент, учитывая, что клуб был создан в 1970-м. Изначально он именовался ПЭА (сокращенно от Провинциальная электроэнергетическая администрация). И свое первое золото в Таиланде клуб завоевал именно с таким названием в 2008-м. Однако практически сразу после этого возникли проблемы.

Команда неудачно выступила в Лиге чемпионов и Кубке АФК, а результаты в чемпионате были ниже среднего. Более того, на тот момент между клубом и болельщиками уже возникли разного рода разногласия, включая даже вопрос переименования клуба. Как итог всех этих вопросов, клуб уже под конец 2009-го был продан бизнесмену Невину Чидчобу, который и перевез его из Аюттхая в Бурирам. После этого клуб обрел свое новое название - "Бурирам ПАЭ", с которым также оформил одно чемпионство (в 2011-м). Начиная же с сезона 2012 клуб получил свое нынешнее название. Кстати, стоит отдельно отметить, что только три года назад таиландская лига перешла на систему "осень-весна", а до этого проводилась по "зима-осень", то бишь, в течение одного календарного года (как правило, с февраля до ноября).

Вторая смена названия оказалась более фартовой: БЮ завоевал еще семь чемпионств, включая нынешнее, а также трижды взял Кубок страны и дважды - Кубок тайской лиги. Между тем, на международной арене команде не особо везло. Лучший результат в азиатской ЛЧ - четвертьфинал в 2013-м. А в последние два выступления команда и вовсе не прошла квалификацию. Очевидно, что в новом сезоне цели самые серьезные, не только на внутренней арене, но и в целом на азиатской.

Нельзя обойти отдельно и вопрос болельщиков. Они у БЮ есть. На матчах команды не увидеть пустых трибун, что в целом связано с тем, что в Таиланде есть куда больше интереса к футболу, чем в Азербайджане. Даже если учесть, что население там раза в семь больше, чем у нас. Участников Тай Лиги, кстати, тоже больше, чем у нас в АЗПЛ - целых 16. Так что внимания к футболу там предостаточно.

Если взглянуть на нынешний состав БЮ, то можно сделать вывод, что у Шейдаева не должно быть проблем с попаданием в стартовый состав. Лучшим бомбардиром команды, а заодно и всей Тай Лиги в целом стал местный форвард Супачай Чаидед, забивший 19 голов. Вероятно, именно этот нападающий и будет главным конкурентом Рамиля за место на острие атаки. Хотя мы знаем, что Шейдаев способен действовать и на флангах атаки, так что вариативность для его использования на поле хорошая. В итоге, все будет зависеть от самого Рамиля, как быстро сумеет адаптироваться и сумеет ли, как себя проявит. Нам остается только ждать старта сезона в Таиланде и в Лиге чемпионов - оба намечены на начало августа.