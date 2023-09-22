В Баку стартовал турнир «Большой шлем» по дзюдо - ФОТО
На Национальной гимнастической арене в Баку стартовал турнир "Большой шлем" по дзюдо, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Day.Az, в первый день турнира за медали будут бороться 5 азербайджанских дзюдоисток в весовых категориях 48, 52 и 57 кг и 8 дзюдоистов в весовых категориях 60 и 66 кг.
Женщины
48 кг
Лейла Алиева - Тамар Малка (Израиль)
Шафаг Гамидова - Мэри Ди Варгас Лэй (Чили)
Рамиля Алиева - Маруса Стангар (Словения)
52 кг
Гюльтадж Мамедалиева - Жоана Диого (Португалия)
57 кг
Наргиз Гаджиева - Тимна Нельсон-Леви (Израиль)
Мужчины
60 кг
Балабей Агаев - Лухуми Чхвимиани (Грузия)
Ахмед Юсифов - Йорре Верстратен (Бельгия)
Назир Талыбов - Георгий Сардалашвили (Грузия)
Ровшан Алиев - Лиор Рафаилов (Израиль)
66 кг
Яшар Наджафов - Ермек Амангельди (Казахстан)
Руслан Пашаев - Таль Фликер (Израиль)
Гасым Велизаде - Энтони Де Анжелис (Латвия)
Рашад Елкиев - победитель поединка Янислав Герчев (Болгария) / Лукас Саха (Финляндия).
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