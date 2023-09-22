На Национальной гимнастической арене в Баку стартовал турнир "Большой шлем" по дзюдо, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az, в первый день турнира за медали будут бороться 5 азербайджанских дзюдоисток в весовых категориях 48, 52 и 57 кг и 8 дзюдоистов в весовых категориях 60 и 66 кг.

Женщины

48 кг

Лейла Алиева - Тамар Малка (Израиль)

Шафаг Гамидова - Мэри Ди Варгас Лэй (Чили)

Рамиля Алиева - Маруса Стангар (Словения)

52 кг

Гюльтадж Мамедалиева - Жоана Диого (Португалия)

57 кг

Наргиз Гаджиева - Тимна Нельсон-Леви (Израиль)

Мужчины

60 кг

Балабей Агаев - Лухуми Чхвимиани (Грузия)

Ахмед Юсифов - Йорре Верстратен (Бельгия)

Назир Талыбов - Георгий Сардалашвили (Грузия)

Ровшан Алиев - Лиор Рафаилов (Израиль)

66 кг

Яшар Наджафов - Ермек Амангельди (Казахстан)

Руслан Пашаев - Таль Фликер (Израиль)

Гасым Велизаде - Энтони Де Анжелис (Латвия)

Рашад Елкиев - победитель поединка Янислав Герчев (Болгария) / Лукас Саха (Финляндия).