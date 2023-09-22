Я очень ответственно готовилась к Международному турниру "Grace of Nature"

К Международному турниру по художественной гимнастике "Grace of Nature" в Нахчыване я готовилась очень ответственно.

Об этом сказала в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend участница соревнований, юная гимнастка Мишель Анискина.

По словам воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", занятия по художественной гимнастике она посещает на протяжении двух лет. Несмотря на этот небольшой период, она уже выступала на соревнованиях в Италии, где заняла первые места в программе без предмета и упражнении с мячом.

"Очень хотела выступить на турнире "Grace of Nature", готовилась к нему ответственно, слушала все наставления тренера. Надеюсь, сегодня получится показать хороший результат", - сказала она.

Как отметила девятилетняя спортсменка, она впервые посещает Нахчыван.

"Нахчыван - город с богатой историей, здесь много достопримечательностей. Совершить прогулку по городу было интересно, и я очень хотела бы еще раз сюда приехать", - добавила она.

Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Нахчыване 21-22 сентября.

В соревнованиях, проходящих по четырем возрастным категориям, участвуют около 250 гимнасток, представляющие команды Азербайджана и Казахстана. В турнире участвуют гимнастки из 20 клубов Баку и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

Соревнования проходят в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.