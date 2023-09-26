Сборная Азербайджана одержала выездную победу в Лиге наций

Женская сборная Азербайджана провела свой очередной матч в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда, выступающая в лиге С, на выезде победила Черногорию со счетом 1:0.

Победный гол наши футболистки забили на 84-й минуте. Назлыджан Парлаг отметилась точным ударом. Наша команда, сыгравшая в первом матче с Кипром вничью, набрала 4 очка.

В другом матче группы Кипр с таким же счетом обыграл Фарерские острова.