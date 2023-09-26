https://news.day.az/sport/1601570.html Сборная Азербайджана одержала выездную победу в Лиге наций
Сборная Азербайджана одержала выездную победу в Лиге наций
Женская сборная Азербайджана провела свой очередной матч в Лиге наций УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда, выступающая в лиге С, на выезде победила Черногорию со счетом 1:0.
Победный гол наши футболистки забили на 84-й минуте. Назлыджан Парлаг отметилась точным ударом. Наша команда, сыгравшая в первом матче с Кипром вничью, набрала 4 очка.
В другом матче группы Кипр с таким же счетом обыграл Фарерские острова.
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