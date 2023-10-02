Команда Бензема бойкотировала матч в Иране

Матч Лиги чемпионов АФК между саудовским "Аль-Иттихадом", за который выступает француз Карим Бензема, и иранским "Сепаханом" был отменен из-за политического скандала, передает Day.Az со ссылкой на Sport24.

"Аль-Иттифак" требовал убрать со стадиона памятник иранскому военному деятелю Касему Сулеймани. Саудовский клуб отказался выходить на поле.

Саудовский клуб покинул стадион после долгого ожидания.

Теперь "Аль-Иттифаку" грозит техническое поражение со счетом 0:3. После первого тура "Аль-Иттифак" набрал три очка в группе C Лиги чемпионов АФК, "Сепахан" после первого тура набрал одно очко.

Действующим победителя турнира является японская "Урава".