https://news.day.az/sport/1603259.html Команда Бензема бойкотировала матч в Иране
Команда Бензема бойкотировала матч в Иране
Матч Лиги чемпионов АФК между саудовским "Аль-Иттихадом", за который выступает француз Карим Бензема, и иранским "Сепаханом" был отменен из-за политического скандала, передает Day.Az со ссылкой на Sport24.
"Аль-Иттифак" требовал убрать со стадиона памятник иранскому военному деятелю Касему Сулеймани. Саудовский клуб отказался выходить на поле.
Саудовский клуб покинул стадион после долгого ожидания.
Теперь "Аль-Иттифаку" грозит техническое поражение со счетом 0:3. После первого тура "Аль-Иттифак" набрал три очка в группе C Лиги чемпионов АФК, "Сепахан" после первого тура набрал одно очко.
Действующим победителя турнира является японская "Урава".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре