Золотой дубль тхэквондистов в Сараево

Команда Азербайджана по тхэквондо завоевала две золотые награды на турнире "Balkan Cup", прошедшем в Сараево.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на высшую ступеньку пьедестала почета поднялись чемпион Европы Гашим Магомедов (63 кг) и двукратный чемпион мира Милад Беиги Харчегани (+87 кг). Первый начал борьбу с 1/8 финала, последовательно пройдя соперников из Болгарии, Испании и Албании. В финале он нанес поражение итальянскому спортсмену. Тогда как Харчегани на пути к первому месту выиграл у тхэквондистов из Хорватии, Северной Македонии и Испании.

Сборная выступила в Боснии и Герцеговине под руководством главного тренера Мамеда Абдуллаева и старшего тренера Санана Гашимова.

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