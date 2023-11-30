У Назанин Теймуровой есть шанс отобраться на Олимпийские игры

У члена сборной Азербайджана по женской спортивной гимнастике Назанин Теймуровой есть реальный шанс отобраться на Олимпийские игры.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам главный тренер сборной команды Азербайджана по женской спортивной гимнастике Ольга Баркалава.

"Ближайшие соревнования у сеньорок - это этапы Кубка мира, по итогам которых мы планируем отбираться на Олимпийские игры. Также очень серьезный старт - чемпионат Европы, там будут участвовать и юниорки, и сеньорки. Мы будем участвовать во всех Кубках мира, и у Назанин Теймуровой есть реальный шанс через этапы Кубка, а также через чемпионат Европы отобраться на Олимпийские игры", - отметила она.

Ольга Баркалава подчеркнула, что в течение двух дней во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики проходит 7-й чемпионат Азербайджана и первенство Баку по женской спортивной гимнастике, где участвуют 24 спортсменки.

"По итогам этих соревнований мы будем планировать состав национальной сборной на следующий год, а также состав команды, которая будет участвовать в чемпионате Европы в 2024 году. Поэтому результаты данных соревнований о многом нам скажут в плане предстоящей работы", - добавила она.

Напомним, что с 30 ноября по первое декабря 2023 года во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку проходит 28-й чемпионат Азербайджана и открытое первенство Баку по мужской спортивной гимнастике, 7-й чемпионат Азербайджана и первенство Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайте, Культурный центр "Зиря", а также спортивное отделение в Балакене.

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