В Баку в рамках Недели FIA прошла выставка спортивных автомобилей

В Баку перед Центром Гейдара Алиева прошла выставка спортивных автомобилей-победителей в рамках Недели FIA.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, вниманию гостей выставки были представлены автомобили "Формулы-1", Чемпионата мира по ралли (World Rally Championship, WRC), Чемпионата мира по ралли-рейдам (World Rally Raid Championship, W2RC), Чемпионата мира по автогонкам на выносливость FIA, а также Чемпионата мира по ралли-кроссу (FIA Rallycross Championship), управляемые пилотами-победителями.

Благодаря проведенной выставке, гости-любители гонок получили возможность вновь ощутить скорость и азарт соревнований, перенесясь в мир технического мастерства автоспорта.

Отметим, что помимо организованного впервые в Баку заседания Генеральной ассамблеи FIA, в период до восьмого декабря также состоятся заседания Генеральных ассамблей Фонда FIA (FIA Foundation) и Международного туристического альянса (AIT), представляющих интересы представителей автомобильной индустрии.

В завершение Недели FIA в Баку восьмого декабря в Бакинском конгресс-центре пройдет церемония вручения наград FIA, на которой будут вручены награды в различных номинациях в области автомобильного спорта.

Для участия в церемонии вручения наград FIA в Баку приедут известные пилоты-победители гоночных соревнований FIA.

В целом для участия в мероприятиях в рамках Недели FIA в Азербайджане собрались представители автомобильных организаций из разных стран мира и видные деятели в сфере автомобильного спорта.

Всего в мероприятиях FIA в Баку принимают участие представители 128 стран, в том числе члены автомобильных клубов и онлайн-участники, а также президент FIA Мохаммед Бен Сулайем и другие официальные лица FIA.

В последние годы в Азербайджане был реализован ряд проектов по развитию автоспорта. Баку несколько лет подряд успешно проводит одно из самых престижных спортивных соревнований в мире - Гран-при "Формулы 1", собирая в столице Баку любителей автоспорта.

Также при посредничестве Автомобильной федерации Азербайджана проводится ряд мероприятий по популяризации автоспорта среди молодежи. Таким образом, организуются различные соревнования по автоспорту и автомобильные выставки с целью освещения истории создания автомобилей, а также ряд мероприятий по безопасности дорожного движения.

Подготовка автомобильных пилотов в Азербайджане, участие представителей Азербайджана в международных соревнованиях в этой сфере также являются подтверждением развития автоспорта в стране.

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