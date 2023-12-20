Азербайджанские гимнастки завоевали шесть золотых медалей в Лондоне

Юные азербайджанские гимнастки, воспитанницы клуба "Оджаг Спорт" завоевали медали на международном турнире по художественной гимнастике Winter Stars в Лондоне, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

На соревнованиях воспитанницы клуба "Оджаг Спорт" завоевали шесть золотых медалей и одну серебряную.

Золотые медали завоевали Нилай Гулиева, Алсу Абдуллаева, Ройя Аликишиева в упражнении с мячом, Эвелин Йошпа и Майя Козачук в программе с обручем.

Также за композицию с булавами Козачук завоевала "золото", а Ройя Аликишиева - серебряную медаль.

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