Президент Аргентины назвал Месси самым важным представителем страны в мире

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси величайшим футболистом в истории и выразил надежду пообщаться с "самым важным аргентинцем в мире".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит As.

"Месси - величайший футболист всех времен. Есть статья под названием "Месси невозможен", в которой рассказывается о том, что он лучший во всех аспектах игры. Он феномен. У меня никогда не было возможности поговорить с ним. Я бы этого хотел, это должно быть интересно. Это был бы шанс поговорить с самым важным аргентинцем в мире.

Я разговаривал с папой римским, с королевой Нидерландов Максимой... Может быть, мне повезет, и я смогу поговорить с Месси", - заявил Милей.

Месси перебрался в "Интер Майами" летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "Пари Сен-Жермен". 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке - Кубок Лиги. После 14 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере футболиста. Он отметился семью забитыми мячами в семи матчах и был признан лучшим игроком турнира.

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