https://news.day.az/sport/1639443.html Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире в Румынии
Азербайджанские гимнастки выступят на международном турнире в Румынии
Члены сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике примут участие в 23-ем международном турнире Irina Deleanu Cup в Румынии, сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.
На соревнованиях Азербайджан представят Илона Зейналова, Медина Демирова, выступающие во взрослой возрастной категории, а также юниорки Назрин Абдуллаева, Аян Садыгова и София Мамедова.
Международный турнир Irina Deleanu Cup пройдет 23-25 февраля в городе Плоешти.
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