Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в финал Кубка мира - ФОТО
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Зохра Агамирова вышла в финал программы с обручем. В квалификации грация заняла четвертую позицию с результатом 33.650 балла.
Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.
Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.
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