Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами и лентой

В Национальной арене гимнастики в Баку в ходе второго соревновательного дня Кубка мира по художественной гимнастике определились финалистки среди спортсменок, выступающих в индивидуальной программе. Финалистки определены в программе упражнений с булавами и лентой, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В программе упражнения с булавами в финал Кубка мира по художественной гимнастике вышли - Эльвира Краснобаева (Болгария, 34.850 балла), Дарья Варфоломеев (Германия, 34.750 балла), Таисия Онофрийчук (Украина, 33.400 балла), София Раффаэли (Италия, 32.950 балла), Маргарита Колосов (Германия, 32.650 балла), Альба Баутиста (Испания, 32.450 балла), Цзылу Ван (Китай, 32.400 балла) и Айбота Ертайкызы (Казахстан, 31.750 балла).

В программе упражнения с лентой в финал Кубка мира по художественной гимнастике вышли - Дарья Варфоломеев (Германия, 32.200 балла), Таисия Онофрийчук (Украина, 31.850 балла), Ева Брезалиева (Болгария, 31.350 балла), Алина Гарнасько (нейтральный статус, 30.900 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 30.650 балла), Эмилия Хайхель (Польша, 30.500 балла), Эльвира Краснобаева (Болгария, 30.350 балла) и Наталья Усова (Узбекистан, 30.300 балла).

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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