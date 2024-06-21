Усердно готовлюсь к предстоящим международным соревнованиям, надеюсь занять там призовые места.

Об этом сказала в пятницу Trend победительница 8-го чемпионата Азербайджана по аэробной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Аян Агаева, передает Day.Az.

Гимнастка заняла первое место в индивидуальной программе среди спортсменок в возрастной категории "пре-юниоры".

"Сегодня у меня все элементы получились хорошо, программу выполнила без ошибок. Очень довольна своим результатом, чтобы этого добиться, я потратила много времени на тренировки. Рада, что соревнования проходят в Нефтчалинском Олимпийском спортивном комплексе, тут хорошие условия", - подчеркнула она.

Отметим, что в 8-ом чемпионате Азербайджана по аэробной гимнастике, который 21 июня проходит в Нефтчалинском Олимпийском спортивном комплексе, принимают участие более 30 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya", Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте. Соревнования проходят по взрастным категориям "пре-юниоры" (2010-2012 годов рождения), "юниоры" (2007-2009 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше). В соответствии с возрастными категориями, гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп.

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