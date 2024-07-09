8-й Кубок регионов по художественной гимнастике очень важен для меня.

Об этом во вторник Trend сказала гимнастка Зохра Ализаде, представительница Ширванского олимпийского спортивного комплекса, передает Day.Az.

"Я усердно готовилась к этому событию и с нетерпением жду возможности показать свою программу. Меня пришли поддержать мои родители и мой тренер Лейла ханум", - сказала она.

Ализаде отметила, что проведение мероприятий такого уровня радует гимнасток и способствует их профессиональному росту.

"Проведение таких соревнований помогает нам развиваться и мотивирует на достижение новых высот," - добавила грация.

Отметим, что сегодня в Габалинском олимпийском спортивном комплексе стартовал 8-й Кубок регионов по художественной гимнастике.

В соревнованиях принимают участие 66 гимнасток, представляющих секции клуба "Оджаг Спорт" в Загатале, Шамахы и Агдаше, Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Сумгайыте, Лянкяране, Шеки, Огузе, Габале, Ширване, Масаллы, Гяндже, а также Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" в Мингячевире и Дома молодежи Шамкира.

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