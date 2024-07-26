https://news.day.az/sport/1677426.html На Олимпийских играх установлен новый мировой рекорд
На Олимпийских играх установлен новый мировой рекорд
Ли Си Хён из Южной Кореи установила новый мировой рекорд по стрельбе из лука на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Как передает Day.Az, она побила мировой рекорд 2019 года.
21-летний спортсменка набрала 694 балла из 720 возможных
Это первый мировой рекорд, зафиксированный на нынешних Играх в Париже.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре