На Олимпийских играх установлен новый мировой рекорд

Ли Си Хён из Южной Кореи установила новый мировой рекорд по стрельбе из лука на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как передает Day.Az, она побила мировой рекорд 2019 года.

21-летний спортсменка набрала 694 балла из 720 возможных

Это первый мировой рекорд, зафиксированный на нынешних Играх в Париже.

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